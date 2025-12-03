कंपनी निर्देशिका
Yellow Card App
Yellow Card App सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Yellow Card App में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in South Africa प्रति year ZAR 466K से ZAR 662K तक है। Yellow Card App के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/3/2025

औसत कुल मुआवजा

$30.2K - $34.4K
South Africa
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Yellow Card App?

सामान्य प्रश्न

Yellow Card App in South Africa में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ZAR 662,461 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Yellow Card App में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in South Africa के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ZAR 465,968 है।

