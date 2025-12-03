कंपनी निर्देशिका
Yara International
Yara International ग्राफिक डिज़ाइनर वेतन

Yara International में औसत ग्राफिक डिज़ाइनर कुल मुआवजा in Singapore प्रति year SGD 70.6K से SGD 98.7K तक है। Yara International के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/3/2025

औसत कुल मुआवजा

$59.3K - $71.8K
Singapore
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$54.7K$59.3K$71.8K$76.4K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Yara International?

सामान्य प्रश्न

Yara International in Singapore में ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज SGD 98,704 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Yara International में ग्राफिक डिज़ाइनर भूमिका in Singapore के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा SGD 70,624 है।

