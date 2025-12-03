कंपनी निर्देशिका
XYZ Robotics
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • प्रोडक्ट डिज़ाइनर

  • सभी प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

XYZ Robotics प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

XYZ Robotics में औसत प्रोडक्ट डिज़ाइनर कुल मुआवजा in United States प्रति year $82K से $117K तक है। XYZ Robotics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/3/2025

औसत कुल मुआवजा

$94K - $110K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$82K$94K$110K$117K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

XYZ Robotics में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

XYZ Robotics in United States में प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $117,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
XYZ Robotics में प्रोडक्ट डिज़ाइनर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $82,000 है।

