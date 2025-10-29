Xperi सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन

कंपनी निर्देशिका
Xperi में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹6.51M है। Xperi के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/29/2025

औसत पैकेज
company icon
Xperi
Software Development Manager
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹6.51M
स्तर
SDM 3
मूल वेतन
₹5.21M
Stock (/yr)
₹521K
बोनस
₹781K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
15 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Xperi?
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Xperi में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Xperi in India में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹8,303,372 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Xperi में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹6,853,645 है।

अन्य संसाधन