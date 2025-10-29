कंपनी निर्देशिका
Xperi
Xperi प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

Xperi में औसत प्रोडक्ट मैनेजर कुल मुआवजा in Germany प्रति year €92.8K से €130K तक है। Xperi के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/29/2025

औसत कुल मुआवजा

€101K - €122K
Germany
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
€92.8K€101K€122K€130K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Xperi में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Xperi in Germany में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €129,647 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Xperi में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in Germany के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €92,765 है।

