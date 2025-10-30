कंपनी निर्देशिका
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 सेल्स वेतन

XPENG Motors 小鹏汽车 में औसत सेल्स कुल मुआवजा in Netherlands प्रति year €43.3K से €60.3K तक है। XPENG Motors 小鹏汽车 के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/30/2025

औसत कुल मुआवजा

€46.4K - €54.6K
Netherlands
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
€43.3K€46.4K€54.6K€60.3K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

XPENG Motors 小鹏汽车 में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands में सेल्स के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €60,264 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
XPENG Motors 小鹏汽车 में सेल्स भूमिका in Netherlands के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €43,266 है।

अन्य संसाधन