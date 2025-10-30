XPENG Motors 小鹏汽车 प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

XPENG Motors 小鹏汽车 में औसत प्रोडक्ट डिज़ाइनर कुल मुआवजा in United States प्रति year $90.3K से $128K तक है। XPENG Motors 小鹏汽车 के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/30/2025

औसत कुल मुआवजा $103K - $122K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $90.3K $103K $122K $128K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU XPENG Motors 小鹏汽车 में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

