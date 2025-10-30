कंपनी निर्देशिका
XPENG Motors 小鹏汽车
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
XPENG Motors 小鹏汽车 हार्डवेयर इंजीनियर वेतन

XPENG Motors 小鹏汽车 में औसत हार्डवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in China प्रति year CN¥245K से CN¥348K तक है। XPENG Motors 小鹏汽车 के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/30/2025

औसत कुल मुआवजा

CN¥279K - CN¥330K
China
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

XPENG Motors 小鹏汽车 में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

XPENG Motors 小鹏汽车 in China में हार्डवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CN¥348,473 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
XPENG Motors 小鹏汽车 में हार्डवेयर इंजीनियर भूमिका in China के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CN¥245,446 है।

अन्य संसाधन