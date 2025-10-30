XPENG Motors 小鹏汽车 हार्डवेयर इंजीनियर वेतन

XPENG Motors 小鹏汽车 में औसत हार्डवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in China प्रति year CN¥245K से CN¥348K तक है। XPENG Motors 小鹏汽车 के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/30/2025

औसत कुल मुआवजा CN¥279K - CN¥330K China सामान्य रेंज संभावित रेंज CN¥245K CN¥279K CN¥330K CN¥348K सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ CN¥417K + CN¥639K + CN¥144K + CN¥251K + CN¥158K Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU XPENG Motors 小鹏汽车 में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है XPENG Motors 小鹏汽车 ?