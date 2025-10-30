XPENG Motors 小鹏汽车 कस्टमर सर्विस वेतन

XPENG Motors 小鹏汽车 में औसत कस्टमर सर्विस कुल मुआवजा in United States प्रति year $180K से $246K तक है। XPENG Motors 小鹏汽车 के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/30/2025
औसत कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
XPENG Motors 小鹏汽车 में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)