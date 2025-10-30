कंपनी निर्देशिका
XPENG Motors 小鹏汽车
  • वेतन
  • कस्टमर सर्विस

  • सभी कस्टमर सर्विस वेतन

XPENG Motors 小鹏汽车 कस्टमर सर्विस वेतन

XPENG Motors 小鹏汽车 में औसत कस्टमर सर्विस कुल मुआवजा in United States प्रति year $180K से $246K तक है। XPENG Motors 小鹏汽车 के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/30/2025

औसत कुल मुआवजा

$193K - $234K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$180K$193K$234K$246K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

XPENG Motors 小鹏汽车 में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

XPENG Motors 小鹏汽车 in United States में कस्टमर सर्विस के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $246,311 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
XPENG Motors 小鹏汽车 में कस्टमर सर्विस भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $180,487 है।

