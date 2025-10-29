कंपनी निर्देशिका
XP
XP सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

XP में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Brazil पैकेज प्रति year कुल R$112K है। XP के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/29/2025

औसत पैकेज
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
प्रति वर्ष कुल
R$112K
स्तर
L3
मूल वेतन
R$79.3K
Stock (/yr)
R$0
बोनस
R$32.9K
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं XP?
Block logo
+R$319K
Robinhood logo
+R$489K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

योगदान दें

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

XP in Brazil में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज R$340,853 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
XP में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Brazil के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा R$115,552 है।

