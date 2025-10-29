कंपनी निर्देशिका
Xero
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Xero सेल्स वेतन

Xero में औसत सेल्स कुल मुआवजा in Singapore प्रति year SGD 99.1K से SGD 135K तक है। Xero के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/29/2025

औसत कुल मुआवजा

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Xero में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Xero in Singapore में सेल्स के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज SGD 135,199 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Xero में सेल्स भूमिका in Singapore के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा SGD 99,068 है।

अन्य संसाधन