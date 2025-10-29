Xero सेल्स वेतन

Xero में औसत सेल्स कुल मुआवजा in Singapore प्रति year SGD 99.1K से SGD 135K तक है। Xero के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/29/2025

औसत कुल मुआवजा SGD 106K - SGD 128K Singapore सामान्य रेंज संभावित रेंज SGD 99.1K SGD 106K SGD 128K SGD 135K सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ SGD 75.5K + SGD 116K + SGD 26K + SGD 45.5K + SGD 28.6K Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Xero में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Xero ?