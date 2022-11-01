कंपनी निर्देशिका
Wrapbook वेतन

Wrapbook का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $106,788 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $234,600 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Wrapbook. अंतिम अपडेट: 9/2/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $145K
मार्केटिंग
$178K
प्रोडक्ट मैनेजर
$132K

सेल्स
$107K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$235K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Wrapbook में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Wrapbook में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $234,600 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Wrapbook में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $145,348 है।

