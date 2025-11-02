कंपनी निर्देशिका
Workday
Workday वेंचर कैपिटलिस्ट वेतन

Workday में औसत वेंचर कैपिटलिस्ट कुल मुआवजा in Ireland प्रति year €90K से €131K तक है। Workday के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा

€103K - €118K
Ireland
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
€90K€103K€118K€131K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Workday में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Workday in Ireland में वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €131,040 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Workday में वेंचर कैपिटलिस्ट भूमिका in Ireland के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €89,951 है।

