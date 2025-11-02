Workday प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर वेतन

Workday in Denmark में प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज DKK 1,758,552 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।