Workday प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर वेतन

Workday के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Workday में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

Workday in Denmark में प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज DKK 1,758,552 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Workday में प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर भूमिका in Denmark के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा DKK 1,211,775 है।

