Workday कॉपीराइटर वेतन

Workday में औसत कॉपीराइटर कुल मुआवजा in United Kingdom प्रति year £63.6K से £88.6K तक है। Workday के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/2/2025

औसत कुल मुआवजा £68.1K - £80.2K United Kingdom सामान्य रेंज संभावित रेंज £63.6K £68.1K £80.2K £88.6K सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ £43.9K + £67.4K + £15.1K + £26.5K + £16.7K Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Workday में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Workday ?