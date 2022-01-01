कंपनी निर्देशिका
Willis Towers Watson
Willis Towers Watson लाभ

बीमा, स्वास्थ्य और कल्याण
  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Custom Work Station

  • Disability Insurance

  • Dental Insurance

  • Employee Assistance Program

  • Health Savings Account (HSA)

  • Health Insurance

  • Life Insurance

  • On-Site Mother's Room

  • Maternity Leave

    12 weeks

  • Paternity Leave

    12 weeks

  • Sabbatical

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Pet Insurance

  • Sick Time

  • Vision Insurance

    • वित्तीय और सेवानिवृत्ति
  • 401k

  • Flexible Spending Account (FSA)

    • सुविधाएं और छूट
  • Learning and Development

  • Employee Discount

  • Tuition Reimbursement

    • अन्य
  • Donation Match

  • Volunteer Time Off

