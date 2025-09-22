WEX सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

WEX में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Brazil Software Engineer II के लिए प्रति year R$118K से Software Engineer III के लिए प्रति year R$168K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Brazil पैकेज कुल R$153K है। WEX के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
