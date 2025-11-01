कंपनी निर्देशिका
Westlake Chemical
Westlake Chemical डेटा साइंटिस्ट वेतन

Westlake Chemical में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $177K है। Westlake Chemical के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Westlake Chemical
Data Scientist
Houston, TX
प्रति वर्ष कुल
$177K
स्तर
L3
मूल वेतन
$150K
Stock (/yr)
$7K
बोनस
$20K
कंपनी में वर्ष
5-10 वर्ष
अनुभव के वर्ष
11+ वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Westlake Chemical?
नवीनतम वेतन सबमिशन
सामान्य प्रश्न

Westlake Chemical in United States में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $185,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Westlake Chemical में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $177,000 है।

