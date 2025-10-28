कंपनी निर्देशिका
WEBB Traders
WEBB Traders सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

WEBB Traders में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Netherlands पैकेज प्रति year कुल €93.8K है। WEBB Traders के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत पैकेज
company icon
WEBB Traders
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
प्रति वर्ष कुल
€93.8K
स्तर
Junior
मूल वेतन
€70.4K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€23.5K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं WEBB Traders?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

WEBB Traders in Netherlands में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €103,782 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
WEBB Traders में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Netherlands के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €93,847 है।

अन्य संसाधन