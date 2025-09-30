कंपनी निर्देशिका
Waymo
  • वेतन
  • हार्डवेयर इंजीनियर

  • सभी हार्डवेयर इंजीनियर वेतन

  • San Francisco Bay Area

Waymo हार्डवेयर इंजीनियर वेतन San Francisco Bay Area में

Waymo में हार्डवेयर इंजीनियर मुआवजा in San Francisco Bay Area L4 के लिए प्रति year $200K से L6 के लिए प्रति year $479K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज कुल $502K है। Waymo के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$200K
$175K
$25K
$0
L5
$394K
$200K
$156K
$38.4K
L6
$479K
$250K
$175K
$54.7K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
WMU

Waymo में, WMUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

WMUs are Waymo's version of RSUs



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a हार्डवेयर इंजीनियर at Waymo in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $540,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waymo for the हार्डवेयर इंजीनियर role in San Francisco Bay Area is $426,000.

अन्य संसाधन