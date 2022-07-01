Warburg Pincus वेतन

Warburg Pincus में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका वेंचर कैपिटलिस्ट है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $320,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।