Warburg Pincus
Warburg Pincus वेतन

Warburg Pincus का मध्यक वेतन वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए $320,000 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Warburg Pincus. अंतिम अपडेट: 8/27/2025

$160K

वेंचर कैपिटलिस्ट
Median $320K
Warburg Pincus में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका वेंचर कैपिटलिस्ट है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $320,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
