Wadhwani Foundation वेतन

Wadhwani Foundation में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोग्राम मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $14,303 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।