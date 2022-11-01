कंपनी निर्देशिका
Vuram
Vuram वेतन

Vuram का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $80,000 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Vuram. अंतिम अपडेट: 9/12/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $80K
सामान्य प्रश्न

The highest paying role reported at Vuram is सॉफ्टवेयर इंजीनियर with a yearly total compensation of $80,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vuram is $80,000.

फीचर्ड जॉब्स

    Vuram के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

