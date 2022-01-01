कंपनी निर्देशिका
Volvo Car
Volvo Car वेतन

Volvo Car का वेतन निम्न स्तर पर टेक्निकल राइटर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $4,814 से उच्च स्तर पर बिज़नेस ऑपरेशन्स के लिए $201,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Volvo Car. अंतिम अपडेट: 10/17/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $66.3K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $71.1K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $96.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

डेटा साइंटिस्ट
Median $64K
अकाउंटेंट
$24.1K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
$201K
बिज़नेस एनालिस्ट
$82.6K
डेटा एनालिस्ट
$58.7K
हार्डवेयर इंजीनियर
$22.6K
इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर
$5.9K
मार्केटिंग
$52.6K
मैकेनिकल इंजीनियर
$24.9K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$83K
रिक्रूटर
$90.2K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$69K
टेक्निकल राइटर
$4.8K
सामान्य प्रश्न

Volvo Car में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका बिज़नेस ऑपरेशन्स at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $201,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Volvo Car में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $65,187 है।

अन्य संसाधन