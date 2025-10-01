VMware सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Ireland में

VMware में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Ireland P1 के लिए प्रति year €85.7K से Staff Engineer 1 के लिए प्रति year €176K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Ireland पैकेज कुल €130K है। VMware के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
MTS 1
€85.7K
€77.1K
€0
€8.6K
MTS 2
€82.1K
€65.7K
€7.6K
€8.7K
MTS 3
€114K
€84.9K
€19.2K
€9.5K
Senior MTS
€150K
€106K
€31.7K
€12K
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
VMware में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
