VMware सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन India में

VMware में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India P1 के लिए प्रति year ₹2.38M से Senior Staff Engineer के लिए प्रति year ₹8.43M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹5.14M है। VMware के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
MTS 1
P1(प्रवेश स्तर)
₹2.38M
₹1.63M
₹673K
₹75.4K
MTS 2
P2
₹3.18M
₹2.38M
₹664K
₹139K
MTS 3
P3
₹5.12M
₹3.53M
₹1.32M
₹270K
Senior MTS
P4
₹6.82M
₹4.75M
₹1.45M
₹611K
₹13.95M

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से ₹2.62M+ (कभी-कभी ₹26.16M+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

VMware में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at VMware in India sits at a yearly total compensation of ₹14,754,733. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in India is ₹4,952,432.

