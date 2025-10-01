VMware सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Bulgaria में

VMware में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Bulgaria P1 के लिए प्रति year BGN 45K से Staff Engineer 2 के लिए प्रति year BGN 224K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Bulgaria पैकेज कुल BGN 113K है। VMware के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
MTS 1
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
BGN 99.6K
BGN 78.5K
BGN 15.3K
BGN 5.7K
Senior MTS
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
VMware में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
