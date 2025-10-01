कंपनी निर्देशिका
VMware
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Bulgaria

VMware सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Bulgaria में

VMware में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Bulgaria P1 के लिए प्रति year BGN 45K से Staff Engineer 2 के लिए प्रति year BGN 224K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Bulgaria पैकेज कुल BGN 113K है। VMware के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
MTS 1
P1(प्रवेश स्तर)
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
P2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
P3
BGN 99.6K
BGN 78.5K
BGN 15.3K
BGN 5.7K
Senior MTS
P4
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

VMware में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)



शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

सिस्टम्स इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at VMware in Bulgaria sits at a yearly total compensation of BGN 224,075. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Bulgaria is BGN 104,876.

अन्य संसाधन