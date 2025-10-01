कंपनी निर्देशिका
VMware
VMware सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Atlanta Area में

VMware में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Atlanta Area P1 के लिए प्रति year $124K से Staff Engineer 2 के लिए प्रति year $312K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Atlanta Area पैकेज कुल $209K है। VMware के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
MTS 1
P1(प्रवेश स्तर)
$124K
$99.4K
$11.7K
$12.5K
MTS 2
P2
$132K
$114K
$7K
$11.2K
MTS 3
P3
$160K
$129K
$17.7K
$13.4K
Senior MTS
P4
$188K
$150K
$21.3K
$16.5K
देखें 5 अधिक स्तर
$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

VMware में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)



शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

सिस्टम्स इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

VMware in Atlanta Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $311,530 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
VMware में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Atlanta Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $163,000 है।

