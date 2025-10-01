VMware प्रोडक्ट मैनेजर वेतन San Francisco Bay Area में

VMware में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in San Francisco Bay Area P3 के लिए प्रति year $193K से P7 के लिए प्रति year $460K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज कुल $310K है। VMware के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P3
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
VMware में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)