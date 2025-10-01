कंपनी निर्देशिका
VMware
VMware प्रोडक्ट मैनेजर वेतन San Francisco Bay Area में

VMware में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in San Francisco Bay Area P3 के लिए प्रति year $193K से P7 के लिए प्रति year $460K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज कुल $310K है। VMware के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P3
Product Manager
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
Sr. Product Manager
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
Product Line Manager
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
नवीनतम वेतन सबमिशन
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

VMware में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a प्रोडक्ट मैनेजर at VMware in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $463,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the प्रोडक्ट मैनेजर role in San Francisco Bay Area is $306,000.

