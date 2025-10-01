VMware प्रोडक्ट मैनेजर वेतन India में

VMware में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in India P3 के लिए प्रति year ₹4.29M से P6 के लिए प्रति year ₹13.27M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹5.75M है। VMware के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P3
₹4.29M
₹3.8M
₹236K
₹253K
P4
₹6.86M
₹5.1M
₹1.26M
₹498K
P5
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
VMware में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)