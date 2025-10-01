कंपनी निर्देशिका
VMware
VMware प्रोडक्ट मैनेजर वेतन India में

VMware में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in India P3 के लिए प्रति year ₹4.29M से P6 के लिए प्रति year ₹13.27M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹5.75M है। VMware के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
P3
Product Manager
₹4.29M
₹3.8M
₹236K
₹253K
P4
Sr. Product Manager
₹6.86M
₹5.1M
₹1.26M
₹498K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
₹13.95M

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से ₹2.62M+ (कभी-कभी ₹26.16M+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

VMware में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (12.50% अर्धवार्षिक)



सामान्य प्रश्न

