Visible Alpha सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Visible Alpha में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹1.8M है। Visible Alpha के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत पैकेज
company icon
Visible Alpha
Software Engineer
Mumbai, MH, India
प्रति वर्ष कुल
₹1.8M
स्तर
L4
मूल वेतन
₹1.64M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹164K
कंपनी में वर्ष
0-1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
0-1 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Visible Alpha?

₹13.94M

सामान्य प्रश्न

Visible Alpha in India में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹3,116,109 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Visible Alpha में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,636,036 है।

