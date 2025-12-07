कंपनी निर्देशिका
Visai Labs
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Visai Labs मार्केटिंग वेतन

Visai Labs में औसत मार्केटिंग कुल मुआवजा in India प्रति year ₹346K से ₹502K तक है। Visai Labs के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/7/2025

औसत कुल मुआवजा

$4.5K - $5.2K
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$3.9K$4.5K$5.2K$5.7K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Visai Labs?

सामान्य प्रश्न

Visai Labs in India में मार्केटिंग के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹502,267 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Visai Labs में मार्केटिंग भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹346,100 है।

अन्य संसाधन

