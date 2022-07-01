कंपनी निर्देशिका
Virta Health
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Virta Health वेतन

Virta Health का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $215,000 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Virta Health. अंतिम अपडेट: 9/2/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $215K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Virta Health में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

सामान्य प्रश्न

Virta Health薪资最高的职位是सॉफ्टवेयर इंजीनियर，年度总薪酬为$215,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Virta Health的年度总薪酬中位数为$215,000。

फीचर्ड जॉब्स

    Virta Health के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Stripe
  • Facebook
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Spotify
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन