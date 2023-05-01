Virox Technologies में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका बिज़नेस डेवलपमेंट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $16,820 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Virox Technologies के कर्मचारियों को कितना वेतन मिलता है?
Virox Technologies में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $16,820 है।
Virox Technologies वेतन
जॉब टाइटल
मीडियन कुल वेतन
Business Development Salary
$16,820
फीचर्ड जॉब्स
Virox Technologies के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली