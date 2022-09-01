कंपनी निर्देशिका
Virginia Tech
Virginia Tech वेतन

Virginia Tech का वेतन निम्न स्तर पर बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $33,150 से उच्च स्तर पर मैटेरियल्स इंजीनियर के लिए $91,540 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Virginia Tech. अंतिम अपडेट: 9/1/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
डेटा साइंटिस्ट
Median $68.6K

हार्डवेयर इंजीनियर
Median $42K
बायोमेडिकल इंजीनियर
$33.2K
केमिकल इंजीनियर
$51K

रिसर्च इंजीनियर

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$78K
मैटेरियल्स इंजीनियर
$91.5K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$75.4K
सामान्य प्रश्न

Virginia Tech में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका मैटेरियल्स इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $91,540 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Virginia Tech में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $68,640 है।

