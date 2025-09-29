कंपनी निर्देशिका
Virgin Orbit
Virgin Orbit मैकेनिकल इंजीनियर वेतन

Virgin Orbit में मध्यक मैकेनिकल इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $117K है। Virgin Orbit के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत पैकेज
company icon
Virgin Orbit
Test Engineer
Long Beach, CA
प्रति वर्ष कुल
$117K
स्तर
-
मूल वेतन
$100K
Stock (/yr)
$7K
बोनस
$10K
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Virgin Orbit?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Virgin Orbit in United States में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $150,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Virgin Orbit में मैकेनिकल इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $100,000 है।

