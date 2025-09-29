कंपनी निर्देशिका
Virgin Hyperloop
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Virgin Hyperloop सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Virgin Hyperloop में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $195K है। Virgin Hyperloop के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत पैकेज
company icon
Virgin Hyperloop
Software Engineer
Los Angeles, CA
प्रति वर्ष कुल
$195K
स्तर
L5
मूल वेतन
$175K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$20K
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Virgin Hyperloop?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Virgin Hyperloop in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $220,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Virgin Hyperloop में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $153,985 है।

अन्य संसाधन