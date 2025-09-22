कंपनी निर्देशिका
Vinted
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • बिज़नेस डेवलपमेंट

  • सभी बिज़नेस डेवलपमेंट वेतन

Vinted बिज़नेस डेवलपमेंट वेतन

Vinted में औसत बिज़नेस डेवलपमेंट कुल मुआवजा in Lithuania प्रति year €52.8K से €76.7K तक है। Vinted के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत कुल मुआवजा

€59.9K - €69.6K
Lithuania
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
€52.8K€59.9K€69.6K€76.7K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 3 और बिज़नेस डेवलपमेंट सबमिशन में Vinted की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी

€141K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से €26.5K+ (कभी-कभी €265K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Vinted में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Vinted in Lithuania में बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €76,675 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Vinted में बिज़नेस डेवलपमेंट भूमिका in Lithuania के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €52,835 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Vinted के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Snapdeal
  • Freshly
  • Jane
  • Tradesy
  • Depop
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन