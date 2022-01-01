ViacomCBS वेतन

ViacomCBS का वेतन निम्न स्तर पर बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $61,762 से उच्च स्तर पर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए $413,055 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है ViacomCBS. अंतिम अपडेट: 8/29/2025
33.33%
वर्ष 1
33.33%
वर्ष 2
33.33%
वर्ष 3
ViacomCBS में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33.33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.33% वार्षिक)
33.33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.33% वार्षिक)
33.33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.33% वार्षिक)
