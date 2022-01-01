कंपनी निर्देशिका
ViacomCBS वेतन

ViacomCBS का वेतन निम्न स्तर पर बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $61,762 से उच्च स्तर पर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए $413,055 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है ViacomCBS. अंतिम अपडेट: 8/29/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $307K

बिज़नेस एनालिस्ट
Median $134K
डेटा एनालिस्ट
Median $121K
डेटा साइंटिस्ट
Median $209K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $160K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $213K

डेटा आर्किटेक्ट

मार्केटिंग
Median $118K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $150K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $105K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $110K
अकाउंटेंट
$79.7K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$61.8K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$328K
कॉपी राइटर
$92.5K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$413K
लीगल
$131K
मैनेजमेंट कंसल्टेंट
$134K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$99.5K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$209K
रिक्रूटर
Median $100K
सेल्स
$221K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$133K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$101K
वेस्टिंग अनुसूची

33.33%

वर्ष 1

33.33%

वर्ष 2

33.33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

ViacomCBS में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.33% वार्षिक)

  • 33.33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.33% वार्षिक)

  • 33.33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.33% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

ViacomCBS में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका ह्यूमन रिसोर्सेज at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $413,055 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ViacomCBS में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $134,200 है।

