Verkada सेल्स इंजीनियर वेतन

Verkada में औसत सेल्स इंजीनियर कुल मुआवजा in United States प्रति year $84K से $117K तक है। Verkada के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत कुल मुआवजा

$90K - $106K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$84K$90K$106K$117K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

10%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

30%

वर्ष 3

40%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Verkada में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 10% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (10.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (1.67% मासिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.50% मासिक)

  • 40% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (3.33% मासिक)

15%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

30%

वर्ष 3

30%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Verkada में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 15% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.50% मासिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.50% मासिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सेल्स इंजीनियर at Verkada in United States sits at a yearly total compensation of $117,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Verkada for the सेल्स इंजीनियर role in United States is $84,000.

अन्य संसाधन