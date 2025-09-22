Verkada रिक्रूटर वेतन

कंपनी निर्देशिका
Verkada में रिक्रूटर मुआवजा in United States L2 के लिए प्रति year $135K से L5 के लिए प्रति year $170K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $150K है। Verkada के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L2
$135K
$133K
$2.5K
$0
L3
$119K
$119K
$0
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$170K
$163K
$7.5K
$0



नवीनतम वेतन सबमिशन


कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस


वेस्टिंग अनुसूची

10%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

30%

वर्ष 3

40%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Verkada में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 10% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (10.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (1.67% मासिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.50% मासिक)

  • 40% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (3.33% मासिक)

15%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

30%

वर्ष 3

30%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Verkada में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 15% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.50% मासिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.50% मासिक)



सामान्य प्रश्न

El paquet salarial més alt reportat per a un रिक्रूटर a Verkada in United States és una compensació total anual de $178,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Verkada per al rol de रिक्रूटर in United States és $120,000.

अन्य संसाधन