Verkada प्रोग्राम मैनेजर वेतन

Verkada में औसत प्रोग्राम मैनेजर कुल मुआवजा in United States प्रति year $111K से $158K तक है। Verkada के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत कुल मुआवजा $127K - $149K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $111K $127K $149K $158K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 10 % वर्ष 1 20 % वर्ष 2 30 % वर्ष 3 40 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार Options Verkada में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 10 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 10.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 1.67 % मासिक )

30 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.50 % मासिक )

40 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 3.33 % मासिक ) 15 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 30 % वर्ष 3 30 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार Options Verkada में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 15 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 15.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

30 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.50 % मासिक )

30 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.50 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Verkada ?