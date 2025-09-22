Verkada प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Verkada में प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in United States L4 के लिए प्रति year $209K है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $225K है। Verkada के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( USD ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 10 % वर्ष 1 20 % वर्ष 2 30 % वर्ष 3 40 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार Options Verkada में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 10 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 10.00 % वार्षिक )

20 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 1.67 % मासिक )

30 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.50 % मासिक )

40 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 3.33 % मासिक ) 15 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 30 % वर्ष 3 30 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार Options Verkada में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 15 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 15.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

30 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.50 % मासिक )

30 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.50 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Verkada ?