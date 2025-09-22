Verkada प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Verkada में प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in United States L4 के लिए प्रति year $209K है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $225K है। Verkada के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$209K
$174K
$35.3K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
10%
वर्ष 1
20%
वर्ष 2
30%
वर्ष 3
40%
वर्ष 4
Verkada में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
10% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (10.00% वार्षिक)
20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (1.67% मासिक)
30% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.50% मासिक)
40% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (3.33% मासिक)
15%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
30%
वर्ष 3
30%
वर्ष 4
Verkada में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
15% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (15.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
30% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.50% मासिक)
30% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.50% मासिक)