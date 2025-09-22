कंपनी निर्देशिका
Verkada
Verkada पीपल ऑपरेशन्स वेतन

Verkada में औसत पीपल ऑपरेशन्स कुल मुआवजा प्रति year $141K से $198K तक है। Verkada के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत कुल मुआवजा

$153K - $178K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$141K$153K$178K$198K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

$160K

वेस्टिंग अनुसूची

10%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

30%

वर्ष 3

40%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Verkada में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 10% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (10.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (1.67% मासिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.50% मासिक)

  • 40% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (3.33% मासिक)

15%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

30%

वर्ष 3

30%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Verkada में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 15% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.50% मासिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.50% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Verkada में पीपल ऑपरेशन्स के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $197,540 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Verkada में पीपल ऑपरेशन्स भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $141,100 है।

