  • वेतन
  • इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)

  • सभी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) वेतन

Verkada इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) वेतन

Verkada के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/22/2025

औसत कुल मुआवजा

£44.9K - £51.1K
United Kingdom
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
£39.6K£44.9K£51.1K£56.3K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

10%

वर्ष 1

20%

वर्ष 2

30%

वर्ष 3

40%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Verkada में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 10% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (10.00% वार्षिक)

  • 20% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (1.67% मासिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.50% मासिक)

  • 40% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (3.33% मासिक)

15%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

30%

वर्ष 3

30%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Verkada में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 15% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.50% मासिक)

  • 30% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.50% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Verkada में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £56,336 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Verkada में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी) भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £39,626 है।

