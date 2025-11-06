Verizon सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन India में

Verizon में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India MTS 1 के लिए प्रति year ₹885K से PMTS के लिए प्रति year ₹5.29M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹1.65M है। Verizon के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
MTS 1
₹885K
₹812K
₹43.4K
₹29.9K
MTS 2
₹1.67M
₹1.44M
₹120K
₹109K
MTS 3
₹2.71M
₹2.25M
₹315K
₹141K
MTS 4
₹3.32M
₹2.82M
₹341K
₹161K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
33%
वर्ष 1
33%
वर्ष 2
34%
वर्ष 3
Verizon में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
34% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (34.00% वार्षिक)
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Verizon में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
