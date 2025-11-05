कंपनी निर्देशिका
Verizon
Verizon सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Chennai Metropolitan Area में

Verizon में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Chennai Metropolitan Area MTS 1 के लिए प्रति year ₹794K से MTS 4 के लिए प्रति year ₹3.25M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Chennai Metropolitan Area पैकेज कुल ₹2.97M है। Verizon के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
MTS 1
(प्रवेश स्तर)
₹794K
₹710K
₹47.4K
₹36.8K
MTS 2
₹1.35M
₹1.2M
₹67.4K
₹83.8K
MTS 3
₹2.82M
₹2.13M
₹452K
₹235K
MTS 4
₹3.25M
₹2.71M
₹358K
₹174K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

34%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Verizon में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 34% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (34.00% वार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Verizon में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Verizon in Chennai Metropolitan Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹3,961,750 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Verizon में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Chennai Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,576,388 है।

