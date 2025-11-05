कंपनी निर्देशिका
Verizon डेटा साइंटिस्ट वेतन Greater Hyderabad Area में

Verizon में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Greater Hyderabad Area Data Scientist 3 के लिए प्रति year ₹2.38M है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Hyderabad Area पैकेज कुल ₹2.4M है। Verizon के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Data Scientist 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 3
₹2.38M
₹1.88M
₹283K
₹213K
Data Scientist 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
वेस्टिंग अनुसूची

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

34%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Verizon में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 34% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (34.00% वार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Verizon में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Verizon in Greater Hyderabad Area में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹3,753,325 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Verizon में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in Greater Hyderabad Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,419,732 है।

