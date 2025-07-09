कंपनी निर्देशिका
Vast Space
Vast Space वेतन

Vast Space का वेतन निम्न स्तर पर रिक्रूटर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $153,000 से उच्च स्तर पर हार्डवेयर इंजीनियर के लिए $184,116 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Vast Space. अंतिम अपडेट: 9/14/2025

$160K

हार्डवेयर इंजीनियर
$184K
रिक्रूटर
$153K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$167K

सामान्य प्रश्न

Vast Space में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका हार्डवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $184,116 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Vast Space में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $166,600 है।

अन्य संसाधन