VAST Data वेतन

VAST Data का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $124,443 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $741,411 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है VAST Data. अंतिम अपडेट: 9/14/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $124K
कस्टमर सर्विस
$150K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$741K

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

VAST Data में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

VAST Data में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $741,411 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
VAST Data में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $149,763 है।

